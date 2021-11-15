民間司改會發函給各法院的爭議，司法院15日發表聲明，呼籲共同維護審判獨立，並認為司改會讓外界誤認可以指導、監督法官辦案，使社會對於法院之公正性產生質疑，所為顯非適當。

司法院表示，民間團體對於交付帳戶給詐騙集團而獲判有罪之人頭帳戶案件，向監察院國家人權委員會提出陳訴，並發函各法院要求將監察院已就此進行調查之事轉知全體法官，不無使外界誤認該民間團體可以指導、監督法官辦案。

司法院表示，司改會這樣的做法，會讓外界以為承辦法官若不就審理中之人頭帳戶案件為無罪判決，有遭受監察院調查之虞，進而使社會對於法院之公正性產生質疑，所為顯非適當。

司法院指出，相信所有法官都是秉持公正中立、不偏不倚的態度，依據證據與法律作出最妥適的裁判，讓有罪者受處罰，無辜者不致冤枉，這正是司法制度的價值所在，也呼籲各界均應共同維護審判獨立，守護得來不易的民主法治。