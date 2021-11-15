普台高中學生鄭楀諺、鍾朋霖、楊睿澤及葉帛晨，參加由台中美國學校主辦的「2021-2022 VEX Tipping Point機器人競賽」，在參賽的24支隊伍、群強環伺的競爭中脫穎而出，一戰成名，榮獲第1名佳績。

此次機器人競賽主題「Tipping Point」， 主要是操控機器人將套環放入套環座，得分高低以任務困難度而定，成績以比賽結束時在平衡台上停放的機器人，及在套環座上的套環數量而定，每場競賽先進行15秒的自動賽，然後進行105秒的遙控賽。

已有3年比賽經驗的隊長鄭楀諺，此次負責程式設計和機構組裝，因為對機器人的熱愛，未來想就讀美國或加拿大的大學資工相關科系。

擔任操作手的楊睿澤，一舉將對手最高分的套環座擊落，成為致勝關鍵，他表示透過機器人課程與操作練習，增強邏輯思考和解決問題的能力。

葉帛晨本來對機器人非常陌生，但經3位學長傾囊相授，成長很多，他期許自己在程式設計，和機構方面都能更上層樓。

機器人競賽中還有一項得分關鍵，就是「工程筆記」，肩負重責大任的鍾朋霖，詳細記錄人員分工、建構流程、編程程序、訓練過程、技術創新及隊友賽後的檢討心得等，猶如一本戰術攻略。

機器人競賽必須高度的團隊合作，同時考驗選手的各項能力，除了基本的程式撰寫和機構組裝維修的能力，在比賽現場的靈機應變、即時蒐集各隊情報，及面對緊湊賽程的抗壓力也是至關重要；普台高中提供豐富多元的學習課程，培養學生沉穩的定力與專注力。