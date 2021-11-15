龍燈-KY（4141)公布第三季財報，雖然合併營收以21.9億元，年增16.8％，營業毛利7.7億元，也交出年成長19.2％佳績，惟受到海運成本增加，加上外幣評價匯兌損失1.74億與CB評價損失約1.35億元兩大影響，導致單季稅後虧損達3.7億元，每股單季虧損2.14元。

財務長袁新澤表示，由於第三季巴西幣眨值及人民幣升值等因素，評價匯兌損失1.74億元，EPS影響為1元。另外，由於近期股價大漲，業外提列可轉換公司債（CB）評價損失約1.35億元，稀釋EPS0.76元。

袁新澤表示，金融評價損失僅影響當期帳面損益，並無實際現金損失，不會影響實際營運，而且截至2021年11月8日，龍燈四及龍燈五投資人已執行轉換佔發行總額比例各為9.76％及90.83％，隨著未轉換的部位大幅降低，對於業外造成損失的後續影響程度也將隨之減輕。

因此，若排除業外外幣評價匯兌損失及可轉債評價損失，第三季本業單季每股稅後虧損約0.38元，累計前三季稅後淨損4.17億元，基本每股虧損2.38元。

袁新澤指出，受到全球糧食需求大增，糧食價格上漲，間接促進農民耕作意願及作物保護劑需求的成長，第三季公司本業營收及毛利持續表現亮眼，並延續上半年的成長趨勢，前三季中國市場成長約15.1％，拉丁美洲市場成長約27.4，而北美及歐洲市場年成長率各高達38.3％及22.3％。

展望第四季銷售旺季，由於貨品皆已在第三季運出並認列費用，預估單季的海運費用壓力將稍微緩解。

另外，近期作物保護劑市場需求增加及中國大陸限電政策影響上游化工產業之生產供應，造成原藥成本之上漲，公司除了持續積極加強供應鏈之管理外，也將在市場接受範圍內適度調整價格以反應成本，對第四季營運看法樂觀。