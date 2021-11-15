為進軍財管2.0 ，合庫新成立私人銀行部，並在15日揭牌宣告正式開業，未來在金融商品部分，合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，將整合金控資源及跨業合作，瞄準金字塔頂端客群，從精緻化服務出發，來滿足客戶全方位理財需求。

雷仲達並指出，合庫已規劃推出更多元且國際化的投資商品，包含為高資產客群專屬的優選外國債券、境外結構型商品、私募基金等，均為合庫將推出的主力商品，以為高端客戶提升投資組合的靈活度與完整性，並導入風險控管機制，動態調整曝險比例，以長遠且穩健的配置方式，為資產持盈保泰。

金管會推動「財管2.0」政策，規劃臺灣成為「媲美星港」的金融中心地位，吸引國人海外資產回流國內，在公股銀行方面，目前已有兆豐、一銀、合庫等三家銀行取得執照、相繼開業，對此合庫也表示，有別於傳統財富管理著重在個別金融商品銷售，未來在財管2.0的私人銀行業務推展上，比起銷售單一商品，合庫將針對客戶的多元需求打「集體戰」，不論在投資配置、家族接班、財富傳承及法律、稅務等領域，皆提供專業「多對一」團隊服務模式，滿足高資產客戶「創富」、「守富」及「傳富」等三大理財需求。

對於在私人銀行業務的發展優勢，合庫認為，合庫長期深耕法金業務，與中小企業及其企業主、大股東、高階主管等建立深厚的合作基礎，也因此瞭解到高資產客群近年來多面臨「財富傳承」的課題，不僅限於財產分配，還有企業經營權、家族股權的未來規劃，針對這些議題，合庫將採用財管2.0搭配信託2.0的商品服務組合，除了協助理財之外也協助傳承。