財新公司公布的10月財新中國服務業PMI為53.8，環比回升0.4％，為2021年8月以來最高。而日前10月財新中國製造業PMI為50.6，重返擴張區間。在兩大行業的共同帶動下，10月財新中國綜合PMI上升至51.5。9月下旬至10月中旬，疫情對經濟的不利影響有所減弱，市場需求向好，此外，逆周期政策密集落地，有望奠定經濟中期修復基礎，預計市場以結構性行情為主，政策扶持產業持續為盤面焦點。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，大陸政府堅決的保供穩價政策已進入密集落地階段，國家發改委價格司召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業召開會議，專題研究對煤炭價格實施干預的具體措施，漲價預期拐點在第四季已形成。

此外，房產稅試點落地後穩剛需政策打開空間，改善投資者對房地產極端風險的擔憂。而地方專項債發行提速托底社融，根據財政部提及，8月以來發行提速的地方政府專項債剩餘額度將爭取在11月發行完畢，對應11月新發規模有望達到6000億人民幣左右，為今年新高。伴隨改善基本面預期的托底政策進入落地階段，調研機構維持今年第四季大陸經濟運行優於第三季的預期。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，經濟下行，人行將進一步提升流動性，保持相對寬鬆預期，預計全年以結構性行情為主。產業上關注政策扶持的類股，整體來看，高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築、碳中和政策，仍為政策主軸。而近期，智慧製造、消費電子行業也頗受機構重視，科技科創概念族群亦可同步關注。