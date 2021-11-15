投信法人表示，在持續性的財政刺激和基本面普遍改善下，美國房地產前景依然樂觀，投資人也不妨把握機會以美國地產ETF來介入布局，既掌握產業成長機會，也能享有穩定息收，一舉兩得。觀察投信發行的美國地產ETF表現，以群益道瓊美國地產ETF(00714)表現最佳，今年來上漲逾23％，表現亮眼，不讓科技成長型的產品專美於前，且過往除息皆順利完成填息，值得投資人多加關注。

群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵表示，REITs公司陸續公布第三季財報，業績大體上表現穩健，並提高的總體預期，整體而言，雖然近期美國房市受到供應鏈中斷影響，建築速度有所減緩，不過在強勁的買房需求推升下，美國10月住宅建築商信心指數意外上揚，增幅為2020年11月以來最大，優於市場預期，此外，成屋銷售依舊熱絡，美國9月房屋銷售飆升至八個月高位，但由於供應仍然緊張，目前房屋庫存量約為1.5個月，6個月為正常房屋供需平衡，顯示房地產活動將持續火熱。

李鈺涵指出，從資金動態來看，今年以來主動式/被動式資金面持續流入REIT產業，突破100億元，邁向150億元，可望創下單年最大淨流入，可看出投資人對於REITs市場持續看好。再者，現階段市場擔憂通膨持續，美債利率仍有緩升向上的可能，但對REITs影響性較低，因房地產商品被視為抗通膨資產，民眾可將手上資金轉為較保值的房地產。

就投資角度而言，除了傳統型REITs外，在疫情催化生活各層面更為科技化的趨勢下，雲端商機、在家工作、物聯網為近一年趨勢話題，與之相應的通訊電塔、資料中心、物流中心、塔台等特殊型REITs，技術會不斷精進，需求也會不斷提升，在獲利成長前景看好之下，表現可期，建議投資人不妨透過美國地產ETF來順勢布局，一次網羅不同類型REITs的投資機會，不僅能掌握穩健收益來源，也可掌握不同次產業未來成長增值行情，並平衡通膨趨勢下帶來的市場波動。