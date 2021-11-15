被封為「流量女王」的大陸女星楊冪，13日受邀出席時尚活動期間一共換上兩套華麗的禮服，大展凹凸有致的身材曲線以及女神魅力，但近日網路上卻流傳出當天她進場後坐在酒席間與男星楊洋的私下互動，引起網友熱烈討論。

楊冪13日受邀出席時尚芭莎慈善晚宴時，一連換上兩套不同造型的性感華服，其中一件黑色的透視羽毛禮服，使她在強光下美腿曲線立刻乍現十分性感又不失優雅；而除了當天釋出的造型側拍令人驚艷外，楊冪幕後的私下模樣也吸引人注意。近日，在網友公開的影片中，只見楊冪走完紅毯便走進酒席當中，並坐在男星楊洋的旁邊，接著楊洋突然從西裝外套裡掏出一個東西拿給楊冪，楊冪也很自然的接過手，並不約而同的露出害羞的笑容，讓不少網友相當好奇到底是什麼東西。

仔細一看才發現，原來楊冪當天的兩套禮服皆沒有口袋，而她為了不影響整體造型只好臨機一動把手機暫時寄放在楊洋那，回到坐位上後才向楊洋拿回手機，而這可愛的一幕也意外被現場觀眾拍了下來並公開在網路上，令不少網友看了紛紛留言「他們倆的互動太可愛了」、「果然是好朋友」、「楊洋太貼心了」、「楊洋一直都蠻紳士的」、「帥哥好紳士」、「好多年的老朋友啦」、「楊洋可真好，我也有部手機需要被看管」，引起熱議。

事實上，兩人過去曾在2008年時合作過新版的《紅樓夢》，如今事隔多年不僅友情還在，楊洋還貼心的幫楊冪看管手機，讓粉絲們相當羨慕兩人的好感情。