日常生活中經常會看見雙重標準的人，他們多半對他人苛刻，對自己的錯誤卻總是能找到藉口，但也有一群成功人士跟他們截然相反，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座有格局、有遠見，是難得的大將之才。

天蠍座：

天蠍座的人智商高，情商也很高，他們的才幹更是出其不意，又能神機妙算的類型。加上天蠍座思維邏輯相當嚴謹，做事情很有謀略，同時執行力超強的他們也會身先士卒，所以很多時候都能服眾，並且吸引有才氣的人一起幹大事。

摩羯座：

摩羯座的人個性低調，不喜歡出風頭，但是他們天生擁有大將之風，有格局、有遠見，對自己的要求相當高。不過摩羯座對待身邊的人相當大度與包容，也正因為如此，使得他們能夠海納百川，具備廣闊的人脈，同時將人脈盡最大化的利用，在關鍵時候取得眾人的信任，帶領身邊的夥伴突出重圍，創造驚人奇蹟。

天秤座：

天秤座遇事沉穩，做事追求極致和完美，具有天生的領導力，同時他們心思細膩，懂得挖掘別人的潛力，帶領的團隊各有所長，即便在職場上天秤座的人對自己和下屬的要求相當嚴苛，但是私底下是個成熟熱心的人，如果別人有需要，他們會力所能及的給予幫助，這也是為什麼很多人願意跟隨他們的原因。