日本演藝圈再添喜訊！菅田將暉、小松菜奈交往傳了2年多，今（15）日宣布結婚，小倆口在社交平台發表手寫信報喜，透露從戰友變成家人，將一起度過接下來的人生，受到大批粉絲祝福。

菅田將暉和小松菜奈2015年拍電影《失序男孩》認識，同年再合作《溺水小刀》，2019年又一起演出電影《線》，傳出兩人是因《線》擦出愛火，男方對小松菜奈展開猛烈追求，關係慢慢從朋友變成戀人，如今感情修成正果。

菅田將暉和小松菜奈合作電影《線》擦出愛火。（圖／車庫娛樂提供）

夫妻倆在親筆聲明表示，兩人都還不夠成熟，但非常感謝這次的相遇，「由相遇至今，一直視對方為戰友也是內心的支柱，今後將成為家人」，期待之後一起在人生路上前進之外，也感謝粉絲們一路以來的支持，未來仍會持續努力帶給大家好的作品，希望大家繼續給予支持。

另外，日媒今年6月就曾拍到菅田將暉、小松菜奈同居照片，指出菅田將暉受好友星野源、松坂桃李閃婚影響，開始同居試婚，雖然不是急著結婚的年紀，但菅田已堅定自己的決心，加上知道小松菜奈很受男性歡迎，很早就有想結婚的打算。也有菅田的友人爆料他一認識小松菜奈，就暗戀對方，所以拍完《線》成功在一起後，菅田將暉真的很開心。目前，兩人的定情作《線：愛在相逢時》仍在台上映中。