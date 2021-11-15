嘉義市長黃敏惠（左）表揚設計減糖飲料杯封膜的學童。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市國小學童設計減糖飲料杯封膜，業者用來推廣減糖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府衛生局舉辦糖尿病照護相關的飲料杯封膜創意設計比賽，獲在地飲料業者響應，將小朋友的作品轉印成20萬張飲料杯封膜、陶瓷杯墊，業者並推出消費滿額兌送杯墊來推廣飲料減糖，市長黃敏惠肯定。

嘉市府衛生局15日舉辦「飲料減糖．健康＋1」創意設計飲料杯封膜比賽暨糖尿病照護品質評比優良醫療院所頒獎典禮，由黃敏惠市長頒獎表揚，財團法人台中市私立康善社會福利慈善事業基金會董事長張繼森率隊表演「減糖大作戰」兒童劇，現場有獎徵答反應熱烈。

為扎根減糖健康觀念，衛生局與在地飲料業者Teas原味合辦國小學童「減糖飲料封膜創意設計比賽」，共有362件作品參賽，評選出前5名及佳作20名，得獎作品再透過網路票選5名人氣獎。

飲料業者將學童作品轉印成20萬張飲料杯封膜、陶瓷杯墊，即日起消費者購買該店家的手搖飲選擇減糖或無糖飲料，集滿百元即兌換創意陶瓷杯墊，900個杯墊送完為止。

黃敏惠表示，感謝張繼森董事長透過兒童劇傳達減糖概念，希望減糖觀念能傳達給所有孩子及家庭，也感謝Teas原味與衛生局合作，舉辦減糖飲料封膜設計比賽，透過設計促進減糖的食育。

市府衛生局長廖育瑋表示，衛福部已完成修正「連鎖飲料、便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，今年起實施「手搖飲料除添加糖外，須將珍珠、椰果等內容物一併計算，標示出每一杯飲品的總糖量和總熱量」，鼓勵民眾選擇無糖或減糖飲品。