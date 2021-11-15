海盜隊旅美小將陳柏毓結束生涯首個職業球季返台，菜鳥球季他收穫滿滿，還獲得一個響亮外號「雷神索爾」，他笑著解釋說：「因為我每次比賽幾乎都會打雷、下雨、延賽，所以教練、隊友就這樣叫我。」

陳柏毓以125萬美元簽約金加盟海盜隊，今年是他美職第1年，從新人聯盟起步，季中被升上低階1A，本季共先發出賽10場，拿下3勝1敗、自責分率2.57，42局投球中投出44次三振，三振率高，他認為主要是因為配球，球速快慢、高低，收到不錯的效果。

對於國外打者的印象，除了身材較魁武外，陳柏毓最有感的是球員「很敢拚」，「他們不會因為2好球、球數落後怕三振，比較不會破壞球，設定喜歡的球來就打。」

從新人聯盟來到低階1A，陳柏毓最有感的不同就是打者的經驗，「1A打者經驗好很多。」此外電子好球帶則是他碰上的另一大難題，他一度因為電子好球帶影響到自己控球自信心，「還是要適應，也是要改進的地方，這部分只能盡量練習，積極攻擊好球帶。」

陳柏毓也透露自己在美國時有個響亮外號，「因為今年我出賽時很常遇到打雷、下雨延賽，有一次教練就叫我『索爾』，我還想說是在叫我嗎？從此後教練、隊友都這樣叫我。還有一次我比賽順利投完5局，那天只有陰天，教練還說要把這個特別寫進比賽報告中。」

陳柏毓表示，菜鳥球季自己都是抱持著學習心態，球季中也碰到不少課題，不懂的地方會問學長、前輩，收穫豐富，季後他將針對體能做加強，以應付一整年的職業球季。他預計明年1月返美，自己不會設想要從哪個層級出發，「就先把自己準備好，明年球隊指派從哪個層級開始，就盡力做好自己。」