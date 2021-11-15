台東縣政府辦理原住民族表演藝術人才培育計畫，將於20、21日舉辦成果發表會。（莊哲權攝）

為了挖掘原住民表演藝術人才，台東縣政府辦理「風起原舞‧樂舞台東」培育計畫，今年重磅邀請金曲歌手舒米恩及知名編舞家布拉瑞揚‧帕格勒法2位專業導師親自遴選及培育，將於20、21日晚間7點在台東轉運站後方草地舉辦樂舞發表，要帶給民眾「原」味饗宴。

為了培育原住民表演藝術的明日之星，台東縣政府連續第5年辦理「風起原舞‧樂舞台東」，自去年改變以往獎金鼓勵模式，加入專業師資之合作，今年更邀請金曲創作歌手舒米恩及知名編舞藝術家布拉瑞揚2位明星導師，親自遴選並進行培育。

原民處表示，今年度接受業師培育的歌唱組有農男美女團、得拉樂團、杵音文化藝術團、陳文岳共4組個人與團體；舞蹈組則有米86和張劭勤，經過1年的名師培訓，將於20、21日晚間7點在台東轉運站後方草地舉辦樂舞發表，除了有精彩的演出外，現場還有手作文創、原住民特色美食風味市集。

農男美女團成員李志祥說，在部落裡樂器的編排，部落給什麼就學什麼，要跳脫到現代樂器起初有點不習慣，部落也有舞台機會，但都是結婚宴會場合，參加培訓讓他們的知名度提升。

去年參加培育的貳陸樂團成員吳曉苓說，在老師王宏恩指導下，非常享受舞台經驗，也因此認識許多音樂人，吸收很多音樂資源，同時讓新成立的樂團增加曝光率，演出機會變多，讓他們順利成長。

台東縣政府祕書長盧協昌表示，原住民有豐富的歌舞底蘊，是台東珍貴的文化資產，縣府更應該協助這些有實力又有熱情的表演藝術團隊成長，希望未來能夠有更多張惠妹、桑布伊、阿爆等明日之星。

原住民行政處強調，此次展演節目除了提供今年度培育團隊演出平台，亦邀請過往參與培育計畫的優秀團體，還有邀請新生代原住民歌手接連魅力演出，相關展演訊息，可搜尋「閃耀臺東 南島原鄉」官方網站（http：／／idm-main.taitung.gov.tw／）及「南島台東-台東縣原民處」臉書（https：／／www.facebook.com／aborigine089）