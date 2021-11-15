跨性別者小E前年向桃園市大溪戶政事務所申請改變身分證性別，因未檢附變性手術證明遭拒，小E提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今年9月23日判小E勝訴。因戶所沒有提上訴，全案確定。

另1名跨性別者吳宇萱也為「免術變性」提起行政訴訟，北高行定明（16）日下午開庭。協助吳宇萱打訴訟的台灣伴侶權益推動聯盟表示，小E的判決讓他們信心大增，明開庭時，宇萱的家人也會到場支持，盼國家能理解此事的急迫性與重要性。

內政部函釋現行法律指出，跨性別者若要變更法定性別，必須出具2名精神科專科醫師評估的鑑定診斷書，以及合格醫療機構開具的手術證明，男性變女性需摘除陰莖、睪丸，女性變男性則需摘除乳房、子宮及卵巢。

小E於2019年10月間向大溪戶所申請將身分證性別從男性改為女性，但因未遞交手術證明遭拒，循序提起行政訴訟救濟。

北高行認為，內政部函釋是強迫人民必須殘害身體才能申請性別變更登記，違反法律保留原則，且強迫手術嚴重侵害當事人身體健康完整、人格權與人性尊嚴，違反比例原則與平等原則，已經違憲。

北高行並指，個人成長過程中發展出自我性別認同，未必均與出生時的性別登記一致，此種性別不一致現象，並非病態，而是自由民主社會應接受的個人自主決定範圍，當個人性別歸屬穩定時，即可依憲法賦予的個人資料自主控制權，請求變更性別登記，因此判小E勝訴。