曾參選總統的美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）日前在社群平台推特上呼籲，希望富豪們能夠公平繳稅，卻意外引出在此事處於風口浪尖的世界首富馬斯克（Elon Musk），馬斯克毒蛇回應「我忘了你還活著」，由於內容太過尖酸刻薄，頓時引發廣大網友砲轟，「這次真的太過分」。

美國參議院民主黨公開新的課徵方式，計畫針對美國約700位連續3年資產超過10億美元或年所得超過1億美元的納稅人，開徵23.8%的長期資本利得稅；柏克萊加大（UC Berkeley）經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）預計，其中將會由含特斯拉創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、微軟創辦人比爾蓋茨等10位美國最富有的富豪。

在這之中，又以受惠特斯拉股價大漲，資產不斷膨脹的馬斯克首當其中，祖克曼估計，馬斯克在前5年即需繳納達500億美元的稅金；針對課徵「富人稅」，馬斯克多次在推特表達不滿，更稱此舉對美國龐大的債務根本杯水車薪。

I keep forgetting that you’re still alive — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

現年80歲的參議員桑德斯14日發推文，僅短短幾句話表達強勢立場，「我們需要要求那些極為富有的富豪，繳納他們應付的公平稅款，沒得談」。

豈料，馬斯克見狀即毒蛇回應，「我都忘記你還活著了」，隨即又在下面推文調侃，「是想要我賣更多股票嗎，伯尼？直說就行了...」。

然而，馬斯克一如既往犀利的發言，並未如往常一般獲得網友支持，反倒是引來不少網友砲火，「隨著時間過去，你會越來越意識到即便擁有多少財富，你永遠都不酷」、 「他（桑德斯）為人們所做的努力比任何政府還多」、 「長大吧」、 「多麼令人反感的發言」、「這次真的太過分了」。

事實上，馬斯克上周才對美國參議院負責稅法編制的財政委員會主席懷登（Ron Wyden）口出惡言，嘲諷懷登的推特頭貼看起來像剛剛高潮過一樣；懷登是主張開徵富人稅的議員之一，亦多次喊話馬斯克和其他富豪繳納更多的稅。