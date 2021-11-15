中央選委會主委李進勇15日視察苗栗縣選委會。（苗栗縣選委會提供／謝明俊苗栗傳真）

中央選委會主委李進勇15日視察苗栗縣選委會。（苗栗縣選委會提供／謝明俊苗栗傳真）

中央選舉委員會主任委員李進勇，15日赴苗栗縣選舉委員會視察，就12月18日的全國性公投選務及防疫工作，進行訪視及座談並要求做好選務工作不能因為較以往單純而掉以輕心投開票所的防疫工作也要做到滴水不漏。

15日與會座談者包括李進勇主任委員及中選會一級主管、監察小組召集人張智宏、苗栗縣選委會委員及主管等人，會議中對於地方選務反映投開票所布置、防疫及相關預防性措施問題進行提問說明與討論，充分溝通意見，務必讓選務及防疫工作做到盡善盡美。

李進勇表示，這次全國性公民投票是公投法第23條修正後首次與選舉脫鉤，選務相對單純，加上社會各界對選務機關辦理此次公民投票寄予高度的期待，因此並不容許失敗，千萬不能因為任務單純而掉以輕心。

李進勇並期勉所有選務工作人員做好每個細節，並對於預防各種突發狀況作好萬全準備，讓這次任務能夠圓滿順利的完成。

苗栗縣這次投票權人人數，初步統計459686人，設置投票所480所，投入投開票所工作人員7239人。