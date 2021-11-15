瑞基（4171）受惠新冠病毒檢測銷售暢旺，前三季EPS以7.49元，交出超越去年全年佳續後，董事長劉正忠表示，因應未來事業方向，內部也進行組織升級，2022年將朝人病、動物、次世代定序三大方向發展。

人病新冠檢測方面，疫情趨緩的國家，常態性的PCR檢測應用擴大，未來包含搭機陰性證明、居家快篩後仍須PCR驗證、與特殊場域進出陰性證明等，檢測需求將持續成長。

劉正忠表示，當前除台灣市場，東南亞疫情趨緩市場已見此趨勢；未來新冠特效藥問世，也將新增類症鑑別之應用，以達正確投藥，精準治療之效。目前瑞基積極進行日本、巴西新市場醫材進口等申請，有望於2022年獲進展。

畜產及伴侶動物方面，因新冠疫情爆發，產業對於核酸檢測(PCR)應用之接受度大為提高，2022年預計將建立更多產品應用說帖，持續透過與各地代理商線上會議、線上研討會與線上展會等形式，深耕動物健康管理市場，預計將開發巴西與巴拿馬等中南美洲新市場。

此外，瑞基也將延續精準醫療方向，整合外部資源，以建立商業合作夥伴等模式，積極拓展精準醫療之次世代定序(NGS)相關領域之應用，擴大事業版圖。

營運表現耀眼的瑞基，第三季合併營收2.82億元，歸屬母公司稅後淨利1.1億元，年增率分別為51.7％與61.3％，EPS2.64元，為歷年單季次高，年成長62％。

該公司累計前三季合併營收7.9億元，歸屬於母公司稅後淨利為3.13億元，年增率分別為38.1％與88.2％；EPS 7.49元，已超越去年全年，年成長88.2％。

瑞基前三季產品營收主要來自新冠病毒檢測相關產品，佔總體營收約75％，較去年同期成長近3倍。以市場區分來看，東北亞佔整體營收42.34％、東南亞38.13％、中東7.35％、中國6.8％、中南美非4.84％。