雲林縣繼13、14日發生2起砸店鬥毆案後，15日虎尾警分局執行網路巡邏時，發現本月7日在虎尾鎮有1起街頭鬥毆案，雙方人馬約30餘人，因口角在1家KTV外推擠鬥毆，有人還拿停車告示牌丟向人群，警方15日循線逮捕參與鬥毆者7人，全案依妨害秩序罪嫌送辦。

虎尾警方表示，當日有2方民眾於該KTV舉辦慶生會，在包廂外走道互看不順眼，約至KTV外面理論，雙方發生口角進而推擠鬥毆，有1人被推倒在地受傷，隨手拿起現場的停車告示牌丟向人群，整個過程約3分鐘。

警方說，本案受傷當事人雖未提起傷害告訴，但為遏制街頭打架案件一再發生，警方隨即主動調查，並報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，全案朝妨害秩序罪調查。

警方指出，經確認犯罪嫌疑人身分後，隨即向檢察官聲請拘票，15日陸續拘提犯罪嫌疑人到案說明，實際參與毆打者為7人，全案以妨害秩序罪移請地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請預防性羈押。