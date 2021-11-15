張國棟棺木被覆蓋黨旗。（陳俊吉攝）

演藝總工會理事長康凱出席張國棟告別式。（陳俊吉攝）

喜翔出席張國棟告別式。（陳俊吉攝）

梁修身出席張國棟告別式。（陳俊吉攝）

楊光友、陸一龍出席張國棟告別式。（陳俊吉攝）

張國棟兒手捧父親牌位。（陳俊吉攝）

王自強出席張國棟告別式。（陳俊吉攝）

王道出席張國棟告別式。（陳俊吉攝）

康龍帶著女友一起出席張國棟告別式。（陳俊吉攝）

資深演員張國棟10月31日因胰臟癌辭世，享耆壽92歲，15日下午在台北市立第二殯儀館舉行告別式，被演藝圈朋友暱稱「張叔」的他生前人緣極佳，包括演藝總工會理事長康凱、演藝協會理事長楊光友、梁修身、喜翔、陸一龍、王道、王自強、康龍、恬娃以及等許多演藝圈老友都前來相送。身為忠貞國民黨黨員以及演藝總工會評議委員會副主委的他，棺木也被覆蓋黨旗以及演藝總工會會旗表彰其貢獻，場面備極哀榮。

康凱24歲就認識張國棟，他特別力讚張國棟對資深藝人的貢獻，「以前大家都說老演員、老歌星，是張國棟提出一直被叫老演員、老藝人，人家都不用了，他建議應該正名資深藝人，要我去跟新聞局爭取，後來推出資深藝人補助辦法，從此才有『資深藝人』這詞被廣泛使用，他對我們貢獻很多，很感謝他，所以要為他蓋會旗」。

喜翔說自己17歲就認識張叔，張叔也是他父親的朋友，「他看著我長大的，我只要一皮就被罵，但我不怕他，因為他常會拿私房錢買糖給我們吃、請我們抽菸，我抽菸就是他教的。他是超級大好人一個、是我們心中的寶，中視演員沒有一個不被他照顧過的」。他笑說，張叔真的很寶、笑話很多，雖然是長輩，但跟他聊天很好玩，有次過年打牌被警察抓，竟然還跟警察說「我賭博被你抓沒關係，但讓我老婆知道我有私房錢，我就跟你翻臉」，「多可愛！所以對他最不捨！」

這些年喜翔只要沒事就常會陪張叔吃飯，「張叔愛喝高粱，但跟我在一起，我規定他只能喝半杯，就送他回家」，原本張叔已在半退休狀態，也是被他逼出來再拍戲客串，只是他年紀大了個性卻還是還很硬，「再累也絕對不彎腰，就算累到要坐計程車回家也不會讓你看見，都說自己還可以坐公車、捷運」。

梁修身與張國棟也有幾十年好交情，直到疫情爆發之前私下還經常相約小酌，難忘他廚藝好、個性幽默，當年合作《再見忠貞二村》時，劇組總是被他的水餃、炸醬麵等麵食餵得「飽食終日」，因為他個性幽默、樂觀，，劇組因為有他氣氛非常歡樂，「我當演員在中視拍戲時，通宵錄影很疲累，他一出現，所有疲累都沒有了，因為他會講很多笑話、也會講相聲，逗大家開心。雖然也是高壽，還是很可惜不捨。他一生都替別人著想，離開前把後事都交代清楚，很難得，到這階段還能泰然面對後面的事，以前幾乎沒聽過」。

陸一龍回憶和張叔從中視到華視也是認識40年以上，「張叔原先是工作人員，一不小心被周遊提拔成為演員，他演戲，也是一流的。是個很好的人，值得大家懷念，對人很好，沒有別的嗜好就是愛喝酒，他總說喝酒可以消毒。生老病死是大家都必經之路，只要走得無憾就可以，希望他一路好走」。

王道跟張國棟在中視合作過，每年資深藝人的三節餐會也都會碰到張叔，最難忘就是張叔的幽默、隨和，跟大家都滿合得來，沒有年長者的架子。王自強兩年前最後一次跟張叔合作原住民台的電視電影《螢火蟲》，覺得當時的他身體還很硬朗，「張叔真的是非常溫暖、開朗、很照顧後輩的資深前輩，是我們的典範」。

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