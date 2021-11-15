三星電子奪下美國消費技術協會（Consumer Technology Association，CTA）頒發的43項CES 2022創新大獎，其中包括四項最佳創新大獎，今年囊括CTA的獎項類別包括：電腦周邊與配件、電腦硬體與元件、數位成像及攝影、嵌入式科技、遊戲、耳機與個人音訊、健康保健、家用電器、家庭影音元件與配件、行動裝置與配件、智慧居家、軟體與行動應用程式、永續發展、穿戴式裝置技術和影像顯示。

「CES創新大獎」由CES主辦單位CTA贊助。CES為全球規模最大且最具影響力的年度科技盛事。繼去年以線上型式舉辦後，CES 2022將重磅回歸拉斯維加斯。三星電子總裁暨影像顯示事業部負責人Jong-hee Han將於台灣時間1月5日星期三上午10：30，在內華達州拉斯維加斯威尼斯人酒店宴會廳，發表展前主題演講。

《最佳創新獎》得主為Galaxy Z Flip3 Bespoke版本，該限量版可讓用戶打造屬於自己的專屬裝置。Galaxy Z Flip3提供黑、銀兩種顏色邊框，以及藍、黃、粉、白、黑五種配色的前後面板選擇；用戶能依個人喜好，打造多達49種不同樣貌的Galaxy Z Flip3，享受極致的客製體驗。此外，其耐用性亦歷經革命性升級，上山下海無所畏懼；具備IPX8防水等級，為摺疊手機界最高防水標準。

《創新獎》得主有Galaxy Z Fold3，將三星突破性的智慧型手機相機技術，導入先進的摺疊螢幕規格，一舉拿下「數位成像及攝影」、「行動裝置與配件」等類別大獎。Galaxy Z Fold3延續三星卓越的摺疊智慧手機技術，整合多項創新技術至可放入口袋的7.6吋螢幕中：例如IPX8防水等級、首次應用於摺疊手機的螢幕下鏡頭（Under Display Camera UDC），以及支援S Pen。

Galaxy A系列則獲得「行動裝置與配件」類別大獎殊榮。Galaxy A系列共有五款手機，以親民價格搭載一系列旗艦級功能，堪稱地表最強國民機。用戶可透過令人驚豔的多鏡頭相機，捕捉動人心弦的照片。此外，借助超長續航力、支援快充的電池，用戶可於色彩鮮艷的顯示螢幕上，享受身臨其境的視覺盛宴。