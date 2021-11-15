「2021台灣咖啡節」今年以「啡嚐甦醒」為主題，本月20至28日在古坑鄉華山國小、綠色隧道、合作特定店家登場，15日雲林縣政府在縣府親民大廳舉辦記者會，雲林在地咖啡業者準備各式咖啡讓大家先嘗為快，並邀請全台民眾來品嘗最優質美味的咖啡。

「2021台灣咖啡節」記者會由雲林縣副縣長謝淑亞主持，在地咖啡業者TGC、螢之光、老吳咖啡、華山農業休閒園區，帶來各自的咖啡及相關產品供大家品嘗，咖啡香伴隨著華山國小弦樂隊的悠揚樂聲，為咖啡節拉開序幕。

謝淑亞表示，去年咖啡節活動開放至晚間8點，讓民眾可以在燭光的陪伴下細細品味咖啡，大獲好評，因此今年也比照辦理，本月20、21日及27、28日的活動舉辦至晚間8點。

開幕活動更將結合多元的咖啡文化色彩，邀請台東縣縣長饒慶鈴與土耳其駐台代表Muhammed Berdibek，以咖啡為媒介進行跨縣、跨國合作，並透過爵士音樂會的帶動，將咖啡融入民眾的日常生活中。

在地咖啡業者說，日據時期，圖南產業株式會社在古坑的荷苞山一帶，種植約75公頃的咖啡，全盛時期有「遠東第1大咖啡工廠」之稱。921大地震後，台灣咖啡種植持續發展，經過各地業者不斷改良創新，品質已不輸國外咖啡莊園，其中古坑咖啡更是全台最具代表性的咖啡之一。

縣農業處處長吳芳銘指出，今年特別增設咖啡節副場地，1處在台灣咖啡起源地荷苞山工作站，有咖啡歷史及咖啡老樹導覽、咖啡濾掛包DIY體驗，另外1處在華山文學步道，有嗜啡椅景點打卡活動，讓遊客走訪不同風貌的華山。