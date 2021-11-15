資本市場持續旺，壽險投資型保單也繼續大賣。據壽險公會統計，10月投資型保單新契約保費近440億元，較去年同期成長逾57％，累計前10月投資型保單已銷售4830億元，全年有望賣破5500億元，創史上單年銷售新高。

在投資型保單買氣拉動下，前10月壽險新契約保費已達8661億元，比去年同期成長13.81％，全年新契約保費篤定可突破兆元，且成長幅度有望創九年來的最大。

據壽險公會統計，10月壽險新契約保費有837億元，較去年同期成長近43％，且從8月到10月以來，壽險新契約保費每月都是以42~54％左右的速度成長，主要是2020年下半年有死亡保障門檻上路，基期低，所以今年下半年新契約保費成長幅度大，再加上投資熱潮，投資型保單大賣，全年壽險新契約保費可望重新站回兆元的水準。

2021年壽險市場很不一樣，在低利率環境持續、新冠肺炎疫情衝擊、資本市場繼續多頭行情、新台幣兌美元強勢與即將接軌IFRS17等多重因素影響下，壽險新契約保費從年中的悲觀，到最後仍能突破兆元，但續期保費首見大幅衰退，前10月不到1.55兆元，比去年同期衰退13.65％，全年可能出現續期保費的史上最大衰退幅度。

新契約保費成長、續期保費大衰退，讓壽險全年總保費陷入3兆元保衛戰，前10月總保費2.41兆元，比去年同期衰退5.47％，若此幅度持續，全年恐無法維持3兆元的規模，出現連續三年總保費衰退的情況。

2021年投資型保單大賣，約占新契約保費的55~56％，固定利率的傳統壽險，尤其是儲蓄險買氣摔落谷底，前10月傳統壽險新契約保費僅336億元，比去年同期減少逾61％，全年可能創20年的銷售新低。

就連近年熱賣的利變壽險，也因為保單利率及宣告利率都比去年低，今年前10月銷售量近2614億元，同比亦衰退20.83％，而新冠肺炎造成國人無法出國，旅平險大衰退，因此傷害險前10月新契約保費亦只有88.23億元，衰退5.4％；醫療險則因失扶險買氣不再，各公司衝一年期保單等因素，前10月新契約保費320億元，亦衰退9.6％。