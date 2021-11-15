德國經濟部周一表示，在一次性影響因素消退之後，預計德國明年初的通貨膨漲率將大幅下降。

在2021年中旬暫時地降低增值稅的影響，導致德國十月通膨率達到4.5%；而原物料價格上揚，以及氣候計畫的推動部分地讓能源價格上漲，此皆推升了通膨。

德國經濟部表示，供應鏈瓶頸可能已經變得根深蒂固，此意味著，儘管訂單積壓情形嚴重，但未來一年的工業活動仍很可能保持低迷。

經濟部表示，第四季德國經濟的產出可能會僅略微增長。