《國際經濟》德國經濟部：預見明年初通膨放緩 17:392021/11/15 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國經濟部周一表示，在一次性影響因素消退之後，預計德國明年初的通貨膨漲率將大幅下降。 在2021年中旬暫時地降低增值稅的影響，導致德國十月通膨率達到4.5%；而原物料價格上揚，以及氣候計畫的推動部分地讓能源價格上漲，此皆推升了通膨。 德國經濟部表示，供應鏈瓶頸可能已經變得根深蒂固，此意味著，儘管訂單積壓情形嚴重，但未來一年的工業活動仍很可能保持低迷。 經濟部表示，第四季德國經濟的產出可能會僅略微增長。 《國際經濟》白宮經濟顧問迪斯：眾院可望本周表決社會支出方案 《國際經濟》明尼亞波里斯聯準銀行總裁：未來幾個月通膨將繼續升高 #上揚 #德國經濟 #通膨 #德國 #明年初 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外銷比例高 批發業營業額易受國際經濟景氣影響 11:592021/11/15 財經 通膨、供應鏈雜音干擾 跨國組合平衡基金穩健因應 09:112021/11/15 財經 金價放眼1,920美元大關 04:102021/11/15 投資理財 《稅收》明年證交稅收縮水？財長：考量美升息 非看壞台股 13:072021/11/15 財經 操盤心法－指數不慍不火 個股百花齊放 04:102021/11/15 證券．權證 史詩級崩盤殺來！傳奇投資人怒轟他：對通膨裝瞎 15:512021/11/15 財經 大陸通膨壓力增 麵條也喊漲 04:102021/11/15 產業財經 民進黨六都議員初選民調 新人、新住民加成 04:102021/11/15 政治要聞 股價指數期貨贏家專欄－台股展望佳 永續期轉強 04:102021/11/15 證券．權證 通膨撼動拜登執政 財經龍頭忙出面滅火 10:482021/11/15 國際 物價飛漲朱立倫呼籲「下重手」 朱澤民：已對賣場「道德勸說」 16:162021/11/15 財經 財經熱門新聞 疫苗是「重打」還「混打」？ 高端回應了 - 財經 高雄國賓將熄燈 原址改建大樓推豪宅 - 財經 華為遭美四輪制裁搞爛了 5G業務出奇招還能活？ - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 聯電子公司產能爆滿 這檔同名股票鎖漲停 散戶堅決不認錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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