雖然車用晶片缺乏，導致汽車零件銷售下降，但在高階及電動自行車零組件、半導體設備出貨暢旺下，時碩工業(4566)第3季繳出不錯成績，單季營收10.36億元，年成長24％，營業利益1億元，本業獲利創下掛牌以來新高，稅後淨利0.77億元，年增214％，為2018年第3季以來新高，每股稅後盈餘為1.07元。

隨著稼動率及高毛利產品出貨提升，時碩第3季毛利率22.11％，為7季來最高，累計前3季營收32.98億元，為歷年同期新高，毛利率20.83％，營業利益2.01億元，稅後淨利1.52億元，每股盈餘2.14元，今年全年獲利有機會回到2019年水準。

第3季就產品銷售比重來看，受到車用晶片短缺有遞延出貨的情形，導致汽車產品銷售佔比下滑，汽車傳動應用佔比為29％、汽車安全應用佔比為15％；自行車加上半導體設備與油氣探勘產品零組件主要客戶拉貨力道穩健，工業應用銷售佔比則提升為50％；疫苗緩解Covid-19疫情，全球航空產業逐漸復甦，航太應用佔比上升至6％。

時碩對於接下來展望維持審慎樂觀看法，惟須留意大陸能耗雙控與晶片供給等因素影響。公司指出，整體訂單並沒有取消或改變，將持續針對製程與產品結構進行優化，確保生產效率最佳化，並強化供應鏈管理能力。