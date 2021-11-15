飯店業者國賓(2704)為活化公司資產，今（15）日公告與厚生(2701)及欣陸(3703)旗下大陸建設簽署合作開發案契約，初步規畫比照台北國賓模式申請危老改建，重新打造為飯店及提供飯店式服務的豪宅，確切的營運結束及改建時間目前均尚未定案。

高雄國賓飯店1981年12月開幕迄今即將屆滿40年，設有443間客房、19間多功能宴會廳，以及國賓川菜廳、粵菜廳、iRiver愛河牛排海鮮自助餐廳、Sail Lounge酒吧、陶然亭等餐廳。為活化資產、提升資產使用價值，董事會2日授權董事長洽談合作開發事宜。

國賓對此表示，高雄國賓土地面積2026坪、土地使用分區為第5種商業區，除取得基準容積率840％外，另可加計危老重建申請的獎勵容積。此案將由國賓、大陸建設及厚生三方共同合作開發模式，初步規畫比照台北國賓申請危老重建，重新打造飯店及飯店式服務豪宅。

國賓強調，高雄國賓未來將以嶄新面貌呈現，除了繼續保留餐飲口碑與優勢，如榮獲米其林一星的A CUT牛排館、川粵合併的正宗高級中餐廳外，亦將重新定位VIP頂級套房服務的專業，打造出五星級飯店服務豪宅。

據國賓財報揭露，高雄國賓受疫情三級警戒影響，2021年前三季營收3.16億元、年減20.48％，其中客房1.06億元、年減13.98％，餐飲2.07億元、年減23.41％。營業虧損0.19億元，較去年同期獲利0.19億元轉虧。