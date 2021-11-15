國內春節檢疫專案將採「14＋0」、「10＋4」及「7＋7」方案併行，不少縣市擔憂屆時防疫旅館量能不足，交通部長王國材15日指出，已調整並提早防疫旅館平台訂房時間，呼籲民眾盡量提早返國做分流；桃園市長鄭文燦則說，桃園近期再增2間防疫旅館共210間房間，將優先提供給春節返國的桃園市民使用。

王國材表示，防疫旅宿查詢平台從12月25日到明年1月31日，調整提早為12月14日到明年1月31日，設計把時間做分流，希望國人可以提早回台就提早回來，目前看到有些縣市是紅色的，但拉長時間來看部份是綠色有空房，呼籲春節即將返國國人可以多加利用。

鄭文燦則說，桃園防疫旅館約有4000間房間數量，在1月14日以後原本都是滿載，但在中央改採7＋7併行制度後，正在和防疫旅館業者做協調，商討如何騰出最大的空間滿足回國民眾所需。他強調，即使是7＋7也是要隔離14天，只是另外7天在家隔離，一樣會做追蹤民眾是否確實隔離。另外，桃園也增加2家防疫旅館有210間房間，這部分會讓桃園市民優先使用。

他也說，桃園目前4000間防疫房間數，扣掉機組員使用還有3000多間，其中4成是桃園鄉親使用、6成是外縣市民眾使用，除了新增2家防疫旅館以桃園市民為優先外，仍希望中央提供集中檢疫所，讓返國過年民眾在居家檢疫方面得到最好服務。