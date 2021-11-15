資深媒體人彭文正先前對總統蔡英文的博士學位存疑，反遭總統府發出聲明反駁，但彭文正認為，該篇聲明稿內容已嚴重損害個人名譽，對總統府發言人張惇涵發起告訴，加上上月追加罪名，分別提出有誹謗、偽造文書等罪名的告訴。對此，有網友表示，「假博士囂張不了多久的，彭P要撐住」。

彭文正的律師張靜、李震華表示，彭文正當時所提出的資料，雖無法如檢察官般能調閱特殊案件內容，達到資訊齊全、完備，但依現有的資料仍可找出不少蔡英文取得博士學位、論文內容等事上的疑點，不希望政府操弄媒體進行內宣，企圖誤導民眾，有混淆視聽疑慮。

彭文正控告蔡英文博士學位一事，與總統府發言人張惇涵強勢槓上。（圖/合成圖，翻攝自彭文正、蔡英文臉書）

而被告張惇涵的辯護律師陳一銘則回應，目前綜合英國資訊特任官辦公室（ICO）、行政法院提供的處分、判決書，以及上述多筆資料，都能證明蔡英文博士學位的真偽，且地檢署也對彭文正提出加重誹謗罪的起訴案，一再證實張惇涵並無觸法，而是基於職務內容進行論述、發表。

另外，陳一銘反過來指控彭文正在台北法院審閱資料、確定審理時間時，突然追加偽造文書罪，已嚴重妨害防禦權原則，認為此事並不正當，要求法官不允准該案成立。

李震華、張靜並指，國人會因總統透過媒體進行「大內宣」，而誤認論文是真的，而倫敦政經學院的回函，也可能會讓法官誤會，因為倫敦政經學院在2007年已從倫敦大學脫離出來，在這之前的學位證明是由頒發倫敦大學頒發，倫敦政經無權回覆。

相關新聞在入口網站《Yahoo奇摩》相關新聞掀起熱議，有網友表示，「假博士囂張不了多久的，彭P要撐住」、「不用法院判，人民心中早有定奪。當領導人公開說謊超過三次以上，早已失去公信力了」。