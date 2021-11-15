台鐵桃園平鎮臨時站基地位址位於平鎮區新富一街路段。（捷工局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園鐵路地下化增設平鎮火車站預計2030年才能通車，為滿足平鎮地區通勤民眾需求，桃園市政府爭取「增設台鐵平鎮臨時站建設計畫」獲行政院核定，15日舉辦開工動土，由交通部長王國材及桃園市長鄭文燦共同出席見證，工程預計2026年完工，較鐵路地下化平鎮站提早4年提供大眾運輸服務。

鄭文燦表示，桃園鐵路由高架化轉為地下化可以發揮更大效益，可同步完成桃園、內壢、中壢3站的更新，形成3大交通樞紐。另外增設鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤站，相信將成為北台灣重要通勤節點。而平鎮沒有台鐵車站，當地居民需至中壢火車站通勤，市府考量距離鐵路地下化車站啟用尚久，若能先設站，不僅讓民眾搭火車更方便，且能分流鐵路地下化施工期間中壢車站尖峰時運輸壓力，市府全力向中央爭取，在不影響鐵路地下化期程，以及不新增用地拆遷的前提下先行設立平鎮臨時車站，建設經費約5億元全由中央支應。

鐵道局說明，平鎮臨時站位於新富一街，利用鐵路地下化臨時軌直線段設置車站及2座岸壁式臨時月台，月台寬度3公尺、長度為220公尺，站體屬臨時性建築為2層樓結構，1樓是旅客售票區及機房設備區，2樓為旅客進出北上月台動線，車站外也設有入口廣場及臨停車格，方便旅客轉乘接送。該站屬於簡易車站，停靠通勤電車為主。