桃園市啟英高中參加今年全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，勇奪美顏、美髮、室內設計3職類1金手獎、4優勝佳績。其中高三學生劉語潔勇奪美顏類金手獎，她同時也獲得今年全國技能競賽北區賽美容職類青年組第二名，將於明天參加全國技能競賽總決賽，誓言要再拿下一座大獎。

劉語潔說，備戰期間每天在學校練習12小時，美顏類3冊課本至少有30種以上妝容，要練到每一項妝容都非常熟練，練習過程中常因為畫出來的效果不如老師預期，得不斷修正也會感到挫折，但仍持續投入練習，除了強化專業技巧之外，重要的是保持樂觀的態度。

她也說，今年因疫情關係，訓練前期都自己在家練習，老師得透過視訊方式指導，終於熬到疫情趨緩能回到學校上課，才慢慢步入軌道，尤其賽前媽媽提醒「冷靜沉著發揮著你的專長」，讓自己在比賽中沒那麼緊張，也體認到要獲得成功，背後有許多人的支持與無償奉獻，特別謝謝學校給的資源和老師們辛苦指導。啟英高中董事長王美只15日特別頒發獎金給劉語潔及指導老師鄭玉鳳。