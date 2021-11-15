110學年度UBL大專棒球聯賽即將於今(110)年11月26日開打，為今年的大專棒球聯賽揭開序幕，本年度公開一級的賽事首度移師台東舉行，也是聯賽創辦以來首次於台東開打，教育部體育署為了讓關心學生棒球的球迷看到選手精彩表現，今年轉播場次倍增，較去年增加32場，打造UBL專屬舞臺。

今日開賽記者會邀請旅美選手劉致榮，以「學長」身份傳承經驗給今年在U23世界盃冠軍國手林振瑋選手及林昱珉選手，也象徵UBL「棒球魂」的經驗傳承。近年來我國棒球代表隊在國際舞臺上屢創佳績，體育署也相當著重於培育新生代球員，而UBL大專棒球聯賽一直以來都有「中華職棒選手搖籃」稱號，於85學年度起辦理至今邁入第26屆，本學年度共有97校123隊3677名職隊員參與，參賽人數屢創歷年新高。每年都帶來多場精彩賽事，同時也產出多位優秀選手，透過高強度的競賽下，培育我國棒球好手，並為UBL寫下新的篇章。

賽會也比照全大運之防疫規格，在兼顧防疫的需求之下，帶領所有選手朝「更好的我們」出發，秉持一貫「拼戰的精神」，展現這一年來準備的成果，也透過享受比賽的過程，一起為疫後時代創造更多的正能量，帶給國人不一樣的運動風貌。

為了讓選手們在大學期間能有足夠的賽事參與經驗，今年度公開組一級賽季仍以16隊單循環賽事，總計進行共152場的賽事；且今年8強複賽起將進行轉播，搭配輔助判決制度，讓賽事更加具有公平性及可看性。

去年台北市立大學睽違21年在眾多具有優秀選手的學校中取得佳績，重新登上冠軍寶座，今年度賽季即將開打，就看北市大這隻雄師能否完成衛冕，其他名校能否扮演攔路虎重返巔峰。