目前全世界只有四個國家認可國產高端疫苗，為了因應出國需求，指揮中心日前宣布，打高端者若有緊急出國需求，可加打2劑國際認證疫苗，不過外界擔心已經打了2劑，為了出國再補2劑，是否會有抗體過高的疑慮，或產生其他副作用？指揮中心發言人莊人祥今則以「不得而知」四字回應。

北市議員王鴻薇在臉書表示，高端通過國內EUA時，指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎還大力吹捧，高端的效力直逼Novavax、保護力達9成，之前衛福部長陳時中也一直說，混打要有科學依據，她質疑現在高端混AZ、莫德納、BNT，有什麼依據嗎？接種過高端的77萬人民是否又再度成為白老鼠，幫蔡政府做混打試驗？

高端混打「領全新小黃卡」變重打？ 莊人祥很訝異

對於接種高端疫苗的國人，為了出國變成「4劑戰士」，是否會有抗體過高或其他副作用產生？莊人祥今（15）日回應，是否4劑抗體濃度會造成所謂的其他副作用這不得而知，不過確實混打疫苗過後的副作用如發燒、頭痛等狀況機率較高，大概在2天內可以緩解。

莊人祥強調，不是所有打過高端的人，都要再去接種其他疫苗，而是有出國需求、且是要入境美國這種要求完整接種的國家才需要，只要至各地衛生局指定的醫療院所，提出要去美國的機票跟旅行文件等證明，經醫師審視即可以接種，不需要經過中央同意。