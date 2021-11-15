家住桃園市楊梅區77歲的李姓老婦人，15日上午獨自外出散步，卻不小心忘了回家的路，一個人眼神茫然的行走在車水馬龍的平鎮區快速路三段上，車來車往，十分危險，所幸巡邏員警經過，發現老婦人神色有異，主動上前關心，才能幫助老婦人找到回家的路。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住楊梅區有語言障礙且略有失智的李姓老婦人，15日上午趁著天氣好，獨自徒步出門散步，沒想到出門後卻忘了回家的路，越走越遠一路走到平鎮區的快速路上，一個人徬徨無助、不知所措。

恰巧警員王鈞民及黃筠庭巡邏經過，發現走在路上的老婦人神色有異，趕緊上前關心詢問，無奈老婦人面對員警詢問，完全無法清楚表達語意，員警見老婦人臉色發白，疑似體力透支，於是趕緊先將她暫時帶回派出所安置，並提供飲水及熱食讓她補充體力，稍作休息。

待老婦人狀況好轉，員警再利用人臉辨識系統查出老婦人的身分，並順利聯繫上她的家人。老婦人的兒子接到電話趕到派出所，頻頻向警方道謝，並表示母親早上外出運動未歸，附近尋找均無所獲，全家都非常著急，幸好這次遇上熱心的員警，才能讓母親平安返家。