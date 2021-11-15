睡眠和人類的健康息息相關，最近一項研究指出，就寢時間其實和心臟病、中風的發作風險有關聯，就寢的黃金時段是晚上10點到11點，而且太早睡或太晚睡都對心臟健康不利，其中又以晚於凌晨12點睡覺的人風險最高。

根據《BBC》報導，這項研究被刊登在歐洲心臟學會（European Society of Cardiology）心臟醫學期刊《歐洲心臟期刊》，研究人員調查了8萬8千名年齡介於43到74歲的英國成年人，透過配戴手腕追蹤器，記錄他們一周的入睡和起床時間，並在平均長達6年的時間，追蹤這些受試者的心血管健康。

結果顯示，每晚在10點到10點59分入睡的人，罹患心血管疾病的機率最低；早於10點入睡的人風險高出24%；11點到11點59分入睡的人風險增加了12%；至於12點以後才睡的人罹病風險則高了25%。而研究所指的心血管疾病包含心臟病發作、心臟衰竭、慢性缺血性心臟病、中風、短暫性腦缺血發作。

主要研究者普蘭斯博士（David Plans）表示，雖然從這項研究沒辦法得出兩者的因果關係，但結果表明了早睡或晚睡都更可能擾亂人體的生理時鐘，從而對心血管健康產生不利影響，「最危險的入睡時間是在午夜以後，因為這可能減少一個人看到晨光的機會，進而影響生理時鐘」。

英國心臟基金會（British Heart Foundation）心臟科資深護理師吉布林（Regina Giblin）也補充說明，充足的睡眠對整體健康、心臟及血管循環系統的健康都非常重要，大多數成年人至少要睡足7到9個小時，不過睡眠並不是心血管疾病唯一的影響因素，「保持健康體重、經常運動、少吃鹽、少飲酒以及均衡飲食也能幫助保持心臟健康」。