彰化縣議會議員席次共54席，向來是藍大於綠，本屆民進黨籍有12席；由於近年民進黨青年輩出，彰化縣黨部提前布局，公布各選區提名席次，讓有志爭取提名者了解遊戲規則。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

青年人才輩出，明年大選提前布局，民進黨彰化縣黨部公布下屆縣議員選舉提名席次，9區總計將提名24席次，年底開始受理登記，縣黨部主委邱建富指，各區若出現競爭，經協調不成才會辦理初選，將採全民調方式。

根據民主進步黨彰化縣黨部執行委員會的決議，明年底大選彰化縣縣議員9區提名席次，第1選區提名6席、第2至4選區各3席，第5至8選區各2席，加上原住民1席，合計24席，比本屆提名26席少2席。

其中，第1至第5選區，保障至少1席為女性，第6選區田中區和第8選區北斗區較特別，限制男、女各提名1席，而第8和第9選區則採開放式，未有保障名額。

提名席次看風向，本屆彰化縣議員民進黨共提名26席，目前民進黨有12席，包含2席是任期中遞補上任。由於民進黨有中央執政包袱，一般評估目前大環境較為不利，也反映在提名作業上，態度趨於保守，避免再出現本屆第5、第8等多個選區「全軍覆沒」的慘況。

由於各選區都不乏有年輕新人有意爭取下屆議員提名，邱建富表示，提名席次都是經過執委會充分討論，且採務實、穩健做法，待報黨中央核定通過後，預定12月底將辦理提名登記作業，若出現競爭，登記人數超過應提名席次且協調不成，就將採取全民調方式，分區同步辦理黨內初選。

國民黨籍現任議員就有27席，尚不包括泛藍席次；而彰化縣黨部即將南遷員林，提名席次策略明年才會定調。主委蕭景田指，明年選戰最優先是確保王惠美連任縣長，而議員提名將以現任優先，並朝國民黨成為議會最大黨團目標，確保正、副議長選舉輕舟過關。

另外，時代力量下屆預計將在彰化、員林、和美、鹿港、溪湖等5個選區各提名1人，盼能自組黨團；而近日才成立彰化縣黨部的民眾黨，已吸引許多政治素人加入，目前正在進行面談徵詢，預計明年初會產生第一波人選。