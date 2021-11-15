經濟部與工研院、新竹物流、新竹市政府共同舉辦「自駕物流．智慧未來 臺灣首創自駕物流揭牌活動」，宣布在新竹市區啟動自駕車物流服務，這是全臺第一個直接在開放性真實人車混合道路進行的自駕物流實驗測試案例，全長約1.9公里，透過服務的可行性驗證將為可國內物流營運業導入創新營運模式。

經濟部林全能次長表示，經濟部在推動自駕科技上有兩大重點工作，第一：制定無人載具科技創新實驗條例以提供業者發展無人載具創新科技的實驗環境，目前計畫已核准11個案例、帶動35家業者上路實驗，預估可帶動4億元的投資。第二：投入建立自駕車關鍵技術，包含感知、決策及控制關鍵次系統，目標在孕育大型系統整合廠，促使臺灣建立自動駕駛產業生態鏈進入國際市場。本次改造符合物流業者所需的國產5噸自駕貨車實際應用，期待能逐步解決產業的營運痛點，也在這過程發展創新的營運模式，讓民眾感受更優質的服務。

仰德集團旗下的新竹物流總經理李正義表示，藉由這次合作案，未來自駕物流系統成功後就可以複製到全臺許多營業所及轉運中心，新竹物流在大新竹區每月有45萬件貨物量，在自駕技術導入新竹物流體系後，第一階段以區域內20％的貨物量不進轉運中心，初步可降低1萬(件/月)進轉運中心，改由營業所對營業所之間直送，解決物流業司機不足的問題，同時降低司機深夜長工時作業現象。除了本案新竹物流自駕技術導入之外，集團內的士林電機也與工研院、以及國內商用車龍頭中華汽車有一系列商用電動車的技術合作，期望在未來在物流電動車領域可以扮演領頭羊的角色。

工研院院長劉文雄表示，工研院研發的自駕車系統，是針對臺灣與亞洲特殊道路環境設計，已克服國內汽機車混行、雨季長等環境。這次是全臺首創第一案例，與國內物流服務業領導品牌新竹物流合作，此次特別的應用情境從倉庫到倉庫的自駕送貨，並行駛於新竹市最繁忙的汽機車混合車流之市區，高效演算系統處理人、車、路等資訊複雜度，完全真實運行在臺灣獨特的汽機車複雜交通環境，此次自駕物流上路測試將是一大突破。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，工研院金牌自駕團隊採用模組化軟體設計，擁有全臺唯一能快速安裝至各型車款的優勢，可依場域及功能需求快速移植到多種車款，目前已成功在小貨車、轎車、休旅車、大卡車、巴士等載具進行自駕技術驗證，已完成國際自駕合作案，及在國內新竹南寮、臺中水湳等各地開放場域的測試驗證(包含各種天候及時段)，並累積自駕里程超過六千公里以上，是全臺最多款、最多實務經驗的自駕車團隊。