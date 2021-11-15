摩爾投顧分析師張志誠表示，美股四大指數12日同步反彈，激勵台股15日續沿5日均線走高，櫃買與電子指數也雙創波段新高，金融指數更率先突破歷史高點。題材股方面，元宇宙再添新話題，蘋果正向美國專利商標局申請新專利，讓iphone內容僅能透過獨家專利眼鏡顯示。該產別有望交由和碩組裝，和碩布局元宇宙近6年，元宇宙產業的成長對公司營收規模將有正面助益，且利於改善毛利率率結構。

此外，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）敲定「格拉斯哥氣候協定」，將2030年估計排出的5240億噸的碳減少到4190億噸，但仍高於2660億噸目標，因此參與國明年仍須提出改善的減碳目標。印度及大陸等燃煤發電大國若要減少碳排放同時補足電力缺口，再生能源發展不可避開，電動車更是其中不可或缺的一塊。

個股方面，本周納入投資組合的金像電，股價15日呈價漲量增，挑戰前波高點。