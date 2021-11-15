啟發投顧分析師楊基政表示，台股15日突破9月6日高點17633點，終場收在17634點，上漲116點，成交值3764億元。IC設計龍頭聯發科攻克千元價位，族群接棒，亞信、晶心科、揚智均出現急攻。此外，第三季營收公布後，前三季成績優異的業績題材股若未大幅飆漲，可望吸引資金進駐，包括南茂、久元、胡連等，其餘技術面轉強股如亞光、同欣電等，可短打因應。

至於本周納入投資組合的笙泉，轉型為以工控產品為主力的微控制器（MCU）廠，10月營收締造單月新高外，技術面月、季線交叉向上，可望續攻。