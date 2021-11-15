八德區東勇街400巷一處回收場，15日傍晚5點慘遭祝融。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)
八德區東勇街400巷一處回收場，15日傍晚5點慘遭祝融。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市八德區東勇街400巷一處回收場，15日傍晚5點慘遭祝融，大火瞬間吞噬資收物，烈焰跟濃煙沖天，因適逢下班尖峰時間又靠近國道2號，大量報案電話湧入消防局，所幸大批警消迅速趕至，總計出動17車、42人，半小時即控制火勢，目前正殘火處理中，詳細事發原因正由警消釐清。

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