八德回收場大火 烈焰濃煙沖天 用路人憂影響國道 18:152021/11/15 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八德區東勇街400巷一處回收場，15日傍晚5點慘遭祝融。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 八德區東勇街400巷一處回收場，15日傍晚5點慘遭祝融。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) 桃園市八德區東勇街400巷一處回收場，15日傍晚5點慘遭祝融，大火瞬間吞噬資收物，烈焰跟濃煙沖天，因適逢下班尖峰時間又靠近國道2號，大量報案電話湧入消防局，所幸大批警消迅速趕至，總計出動17車、42人，半小時即控制火勢，目前正殘火處理中，詳細事發原因正由警消釐清。 疫情影響 深坑兒童遊戲場 拖7個月才開放 紅樹林捷運站前2機車擦撞成火球 2騎士甩飛輕傷 #回收場 #濃煙沖天 #警消 #烈焰 #大火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失智男屋內燒螞蟻 花蓮民宅惡火2人成焦屍 1人送醫恢復生命 14:402021/11/09 社會 供應鏈中斷激勵力拓開挖關鍵礦物 09:082021/11/13 財經 樹林店面起火濃煙竄燒 警消動員救火 09:342021/11/15 社會 爭搶回收物釀糾紛 7旬翁持鐵鍊傷人 17:542021/11/11 社會 國3桃園埔頂二隧道火燒車 轎車撞護欄燒成火球 07:442021/11/15 社會 折扣不足競爭者眾 中國電商雙11業績漸疲乏 21:222021/11/11 兩岸 雲林北港亞洲大樓列違樓 消防單位火災演練防範未然 15:242021/11/10 社會 林口違法資收場不改善 侯擬強拆 04:102021/11/09 地方新聞 竹市風收站歡慶5周年 下載專屬APP送限量口罩 17:312021/11/13 寶島 違規遭盤查謊報資料 男辯「發福」警不信 戳破真實身分下場曝 11:022021/11/12 社會 新北議員替違法回收場說情 侯友宜：依法辦事 11:272021/11/09 政治 社會熱門新聞 大甲出現「棒球隊」 4惡煞持球棒狂砸白賓士 網驚：又是台中 - 社會 悲慟最後一面 祖孫遭輾斃 爸為1歲女蓋衣遮殘缺身軀惹鼻酸 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 球棒擊碎下巴！雲林10男鬥毆2重傷 「往死裡打」兇殘片曝光 - 社會 瑪莎惡少「淨水器二代」稱：架住男大生為阻同夥暴打 警方斥瞎扯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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