包括重啟核四在內的4大公投案將在12月18日進行投票，立院教育及文化委員會今(15日)赴核四廠考察，原能會指出，核四建照在去年底過期，加上電廠內原先作為運轉用的核燃料棒已全部運出，嚴格而言已非核電廠。宅神朱學恒看到這則消息後，表示自己忍不大笑出聲了，並忍不住直言，「身分證過期我就不是人了？」

立法院教育委員會15日前往台電核四廠視察，原能會簡報指出，核四建照在去年底過期，加上電廠內原先作為運轉用的核燃料棒，今年3月全部運出，嚴格而言已非核電廠。

同時，台電方面也表示，若重啟核四，原能會要求須重新進行地質調查及後續耐震力評估，不過光是調查時間4年以上，後續也得依最新法規來重新申請建照。

朱學恒看到相關報導後，在臉書上發文直言，「我是真的在寫稿的時候大笑出聲了」。朱學恒更在自己這則貼文下留言表示，「所以我身分證過期我就不是人了？想不到我有一天活著看到台灣變成這種滿朝文武盡是趙高的時代啊！」

網友們也留言回應朱學恒，「油箱裡沒汽油的時候就不能叫汽車了」、「那重啟核四一定要通過，才可以去追蹤到底是誰把核四弄成這樣，後續應該要向相關人員求償」、「難道裡面的東西都被偷拆光了，只剩下外殼？所以就變非核能電廠？」、「不管原能會怎樣說，我還是會同意重啟，我就要看看每年編預算去封存到底是在封什麼」。