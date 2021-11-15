國際油價回落加上美債殖利率走低，上周五美股奔騰，激勵台股加權指數15日盤中再創17,683波段高點，連帶元大投信旗下元大高科技、元大店頭、元大新主流、元大多多、及元大2001共五大台股基金淨值攻頂，另外元大投信「高股息家族」的元大台灣高息低波ETF（00713）股價和淨值也雙創高。值得注意台股還沒刷新紀錄，這些強勢基金先高歌，凸顯投資團隊的選股功夫了得。

事實上，這波台股指數愈墊愈高，元大高科技、元大新主流、元大店頭、元大多多、以及元大2001基金等五大台股基金，淨值已經連日飆高，以元大高科技基金為例，4日淨值重返38元，12日站上39元，15日結算淨值再成長到39.77元，直逼40元大關，今年來漲幅36%。

主要鎖定中小型股的元大店頭基金，近期績效挾年底作夢題材更見加速上漲，今年來績效達到46%，直奔50%大關，遠領先參考指數的櫃買指數今年來上漲20%。此波台股加權指數自10月5日低點來反彈9.4%，櫃買指數上漲15.5%，近台股大盤的兩倍漲幅。

進一步觀察元大高科技和元大店頭基金持股，皆持有PCB股王暨5G、「元宇宙」概念股的南電（8046），剛獲得MSCI宣布「入摩」的力旺（3529）、及譜瑞-KY（4966）等，充分網羅當前紅火的科技題材。

此外，今年「高股息ETF績效王」的元大台灣高息低波ETF股價更是驚驚漲，繼上周股價創高後，15日受惠統一（1216）、國泰金（2882）等成分股普漲，元大台灣高息低波股價及淨值同創高，盤中最高來到45.71元，再創掛牌紀錄。

加上元大台灣高息低波ETF今年預估配息3.15元，將在19日除息，高股利題材也引爆15日ETF交易量破1.1萬張，首度單日累積超過萬張熱量。初級市場交易同步活絡，元大投信15日申購達10億元，使元大台灣高息低波最新結算的規模飛越72億元，八天激增35億元，呈現翻倍成長！

目前全球資金維持寬鬆，法人看好股市延續多頭震盪格局，國際貨幣基金（IMF）預測，全球經濟在2021年成長5.9%後，2022年持續成長4.9%，台灣今明年將分別增5.9%、3.3%，有利股市長期動能。

加以台股意外獲得MSCI調升、上市櫃公司10月營收再創高以及作夢行情啟動等加持，法人預期，台股溫和量能延續，有利多頭震盪上攻，但類股輪動快，建議一般投資人透過專業選股的台股基金介入，偏好股息的投資人則可留意較台股配息佳又有良好填息紀錄的台股高股息ETF。