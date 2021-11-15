台中購物節主打消費滿500元就可以獲得一次「抽現金」機會，天天抽5000元、周周抽10萬元、月月抽100萬，壓軸還有千萬好宅。市議員周永鴻15日踢爆，有位中市民被通知中獎5000元後，又被通知未中獎，經發局應徹查清楚。

經發局長張峯源說，該員是在兌獎時被發現資格不符遭剔除。

周永鴻指出，近日有多位民眾向他陳情，參加台中購物節抽獎活動，獲系統通知中獎，要兌獎時廠商卻以單張發票不足500為理由拒絕，只回應會用500元7-11禮券補償。根據購物節官網說明，民眾只要「登錄金額累計滿500元」就能得到一組抽獎號碼，並無註明限單筆消費滿500以上才能參加抽獎。

周永鴻質疑，活動內容既無註明單筆消費滿500以上才能參加抽獎，民眾獲得抽獎號碼且中獎，事後才說不算數；經發局還玩文字遊戲怪民眾沒有看規則，實在有欠公允。他質疑沒發出去的獎金流向？當中是否有黑箱作業，人謀不臧的情形？經發局應徹查以昭市民公信。

經發局澄清說，民眾參加台中購物節，只要消費「累計」金額滿500元即可獲一組抽獎序號，非單筆消費500元以上才可參加抽獎，另購物節於活動開跑前已詳細訂定相關規定，若發票打統編、作廢或折讓等，該張發票即不算數。該位民眾是在兌獎時被把關人員發現資格不符剔除。

經發局強調，電腦抽獎時無法分辨不合格、不足額等，當民眾拿發票要兌獎時，把關人員會再逐一檢視，如發現資格不符仍會予以剔除；民眾應留意正確登錄消費發票或收據，以免產生中獎無效情事。經發局持續優化活動APP，並執行內部作業檢查，確保活動公平性，保障民眾權益。