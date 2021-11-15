高端疫苗獲得印尼、紐西蘭、帛琉及貝里斯等4個國家採認，不過台灣民眾去這些國家旅遊的人數多不多呢？根據交通部觀光局統計，疫情前的2019年，台人赴印尼旅遊是15萬6060人，紐西蘭3萬2457人，帛琉1萬5511人，貝里斯僅6人，4國相加是20萬4034人。

相較之下，2019年台人赴日本旅遊是491萬1681人，赴美國旅遊也有55萬978人。