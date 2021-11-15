採認高端4國 疫情前台人旅遊共僅20萬人是赴日旅遊的1／25 18:112021/11/15 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2019年台人赴貝里斯旅遊僅6人(摘自交通部觀光局網站) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高端疫苗獲得印尼、紐西蘭、帛琉及貝里斯等4個國家採認，不過台灣民眾去這些國家旅遊的人數多不多呢？根據交通部觀光局統計，疫情前的2019年，台人赴印尼旅遊是15萬6060人，紐西蘭3萬2457人，帛琉1萬5511人，貝里斯僅6人，4國相加是20萬4034人。 相較之下，2019年台人赴日本旅遊是491萬1681人，赴美國旅遊也有55萬978人。 歐盟第一槍 奧地利周一起對未接種疫苗者實施封鎖 當37年熱心義警 林泉妹因病辭世兒傳母願 #採認 #旅遊 #20萬 #疫情 #共僅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旅遊需求復甦 空巴接獲255架飛機大單 07:292021/11/15 財經 系統整合輸出新南向 搶疫情後先機 14:002021/11/15 財經 土洋搶食OTT商機 顛覆收視習慣 Disney＋登台首周 狂吸10萬用戶 04:102021/11/15 財經焦點 陸緊盯數據商 再推審查新規 04:102021/11/15 全球財經 《國際社會》德國疫情堪虞 地方政府要求延長緊急狀態 14:322021/11/15 財經 藍營爆高端認證國剩2國 網酸：國際越來越跟不上台灣了？ 11:112021/11/15 政治 桃市府辦聯合婚禮 竹縣相約心球聯誼 04:102021/11/15 地方新聞 向心共諜案 本周送高檢再議 04:102021/11/15 社會新聞 出國須補2劑國際疫苗 藍委轟蔡政府對不起高端族 15:412021/11/15 政治 奔騰思潮》高端都打了，是蔡英文、賴清德勇敢出訪的時候了（汪葛雷） 16:162021/11/15 海納百川 港專家稱香港風險評估機制落後 提倡機組人員檢疫7天 15:132021/11/15 兩岸 生活熱門新聞 瑪莎3惡少恐逃重罪？律師教宋媽媽「1招」 揭3人最慘下場「保證爽」 - 生活 宋姓男大生怎逃過鬼門關的？台中榮總醫：全因一個關鍵 - 生活 鼎泰豐必點不是小籠包？網齊推2道菜：好吃到念念不忘 - 生活 蔡英文稱「核四在地震帶上」網上地質所一查傻眼了 - 生活 大學最慘科系是啥？鄉民一面倒點名它：殘害年輕人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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