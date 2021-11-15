國家體育運動的發展，除了政府單位的資源挹注與推動外，同時也需要民間企業、團體及個人與政府攜手提供國家體育進步的動力。為了向體育界默默奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意，教育部體育署自98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動，並在今日正式對外公布110年得獎名單，正式向各界介紹本年度對體壇貢獻卓著的推手們。11月25日下午2時在台北美福大飯店2樓宴會廳隆重舉行頒獎典禮。

教育部體育署表示，「體育推手獎」獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準，而「特別類」則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。今年度在各方踴躍參與下，總收件數達105件，共計有51個獲獎單位，其中包含贊助類60件、推展類19件、特別類特別獎2件。

教育部林騰蛟次長兼體育署代理署長說，今年東京奧運臺灣創下亮麗成績，不但展現了國家優秀選手們的實力，同時也要藉由體育推手獎的表揚，向幕後英雄致敬。本年度的獲獎單位中，中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司等5家，同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，培育無數優秀選手，代表我國出征各大國際賽事取得佳績，為國爭光。

今年雖有嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，受理推薦報名件數不減反增，仍有6家企業團體及7位個人為首次參與推薦並獲獎，足見每年均有新的體育推手，讓體育人的努力及光彩得以接續傳承。其中首度獲獎的財團法人中租青年展望基金會、富邦綜合證券股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、福又達生物科技股份有限公司、財團法人鴻海教育基金會、財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會、杜元坤先生、林廷祥先生及張漢東先生等皆長期贊助或推動體育活動，並為提升國內運動風氣而努力。其中財團法人鴻海教育基金會自2013年啟動桌球種子計畫，以總經費6000萬元支持智淵乒乓運動館，藉此計畫已培育17位桌球選手獲選為中華國家代表隊；張漢東先生身居90歲高齡仍致力於體育運動的推展，大小賽會親自領軍，在國際與台灣克拉術體壇成績斐然，令人感佩。

榮獲特別類特別獎的李武男先生，力推「國際拳擊總會女子青少年暨青年世界拳擊錦標賽」，培訓女子拳擊好手；在今年東奧黃筱雯光榮奪銅，陳念琴、吳詩儀、林郁婷等女子國手亦有傑出表現，在性別平等體育運動推動著有績效。

林嫵恬女士為在台定居的德國人，因為對台灣的認同，積極推動身心障礙體育運動，協助身心障礙者在馬術活動中獲得治癒契機，給予身心障礙馬術選手一方天地，並獲國際心智障礙者帕拉運動協會認可，擔任第一位帕拉馬術總監，為創造包容心智障礙者的環境積極在國際發聲。

體育的推展亦有賴於媒體傳播的力量，本次有2位資深體育新聞工作者黃虎台先生及林永富先生獲獎，他們致力參與體育新聞傳播，讓體育運動成為國人關注焦點，使體育動力源源不絕。