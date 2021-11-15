雲林縣最近7天內發生3起砸店、鬥毆案，讓民眾膽戰心驚，15日雲林縣長張麗善率雲林縣警局人員向暴力宣戰，強調治安如此敗壞令人痛心，對縣民感到很抱歉，即日起警方將強力掃蕩暴力，加強巡邏、臨檢與查緝，用公權力展現維護百姓安全的決心，讓百姓在雲林安心生活。

雲林縣林內鄉1家豆漿店13日遭10名黑衣男子闖入，持球棒、鐵管四處砸桌椅、玻璃門、冷氣，2名店員不斷哀求勸阻無效，只能眼睜睜看著東西被砸，斗六警分局漏夜追查，14日逮捕10名嫌犯。

不料14日虎尾鎮又發生聚眾鬥毆事件，2派人馬各5人在1家KTV外談判，一言不合持棍棒互打，造成1人肋骨骨折、1人下巴被打碎，警方循線逮捕逃逸8人偵訊，並至醫院找2傷者釐清案情。

虎尾警方15日加強網路巡邏，發現本月7日在虎尾鎮有1起街頭鬥毆案，雙方人馬約30餘人，因口角在1家KTV外推擠鬥毆，有人還拿停車告示牌丟向人群，警方15日循線逮捕參與鬥毆者7人。

針對連日暴力案件，張麗善15日前往雲林縣警察局，宣示維護治安決心，表示雲林是純樸的農業大縣，絕不容許治安敗壞，現在起警方將全力掃蕩暴力等不法行為，呼籲不法分子不要挑戰公權力，雲林縣將全力防制聚眾鬥毆，暴力零容忍。

張麗善強調，肯定警方不眠不休的努力，全力掃蕩守護鄉親，警方會持續展現守護鄉親的決心，從現在開始全面加強查緝、巡邏、臨檢，希望鄉親共同支持警方維護治安的作為。

縣警局指出，對於防制街頭聚眾鬥毆案件具體作法，包括持續執行專案掃蕩勤務；發生街頭聚眾鬥毆案件嚴查相關責任；全面清查主事者及共犯資料，必要時朝組織犯罪偵辦；加強調查幫派據點、經營處所，從源頭阻斷金流。