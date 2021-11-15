興富發（2542）集團好霸氣！今（15）日宣布，豪砸23.5億元，房客直接升級為房東！買下國產實業位於高雄的「悅誠廣場」五成產權，包括土地及建物各五成。

興富發首度跨足百貨業，在高雄開出的「悅誠廣場」，2019年6月開始試營運，當時是以每年4500萬元租金，向地主和房東東南水泥（1110）、國產實業（2504），承租15年。

不過，上周國產實業公告將處分高雄這筆資產；承租方興富發今（15）日下午宣布，乾脆阿沙力豪砸23.5億元，自己買下國產實業的資產，相當於「悅誠廣場」的五成產權，直接升級為房東。

今天興富發公告，其子公司碧江企業公司名義，以23.5億元的價格，買下國產實業的「悅誠廣場」五成的產權，包括位於高雄市三民區灣內 段763地號土地，及三民區民族一路427號建物，各1/2產權持分。

其中土地1/2產權持分面積約2026.95坪，建物1/2產權持分面積約6032.25坪。至於賣方，為國產建材實業。

「悅誠廣場」位於高雄民族一路、大順一路口，佔地面積4053坪，營業面積1.18萬坪，為地上3樓、地下2層的社區型百貨公司，原本是「大統新世紀」百貨公司的舊址，被興富發相中，2016年興富發集團正式承租，開出集團第一座百貨公司「悅誠百貨」。