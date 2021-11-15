由台中建築人發起的社團法人台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華，今(15)日宣布，今年首次與全聯福利中心合作舉辦的「2021愛你愛伊．把愛全聯在一起」活動已順利完成，全台共有1200位偏鄉學童收到愛心物資箱，圓滿達成協助弱勢學童的目標。

此外，為了讓助學的學童學會感恩，協會也設計了一本「感恩行善小手冊」讓學童填寫，如期完成者可獲得一張摸彩券，協會已訂12月14日線上摸彩，抽出50位同學，可獲得由精英電腦贊助提供的小筆電。

台灣行動菩薩助學協會與全聯福利中心，今天將最後的33箱愛心物資送達彰化縣二林萬興國小，由校長吳貴枝代表接受，協會榮譽理事長陳志聲、活動主委張麗莉及理監事、志工也都到場。

吳貴枝指出，萬興國小很有福氣，這十幾年來受到行動菩薩助學協會關注，提供課後輔導、助學金等協助，甚至還包括學習茶道等美學課程，讓學童們能夠順利完成學業，也感受到來自社會各界的愛。 台灣行動菩薩助學協會今年邁入第19年，累計助學助養的學生已有3萬5618人次，發出的助學助養金達1.4億元，包括學雜費、營養午餐、課後輔導、發願成才技職教育等。 有多名曾是協會幫助的孩子，畢業後也回來當志工並加入協會，成為從手心向上變成手中向下的「行動菩薩」，啟動「善的循環」，這就是協會最珍貴的核心價值。 陳武華指出，協會每單周年會到學校探訪學生，了解學生的需求；雙周年則是把協助的孩子接來台中舉辦「相見歡」活動，並藉活動為孩子們籌募助學款。 今年剛好是雙周年的相見歡活動年，卻碰上新冠疫情肆虐，人類的生活遭受前所未有的衝擊。原本協會預計12月舉辦的「九族文化感恩之旅」，也在考量學校師生及所有贊助單位和志工的健康情況下忍痛取消。 陳武華說，在這嚴峻的時刻，協會希望對孩子的關愛不因疫情而有所減少，也希望能為孩子的家庭做些什麼。 經過討論後，協會決定與勝群金屬、全聯佩樺圓夢社會福利基金會暨全聯福利中心、精湛建設、龍寶建設、麗明營造等共同舉辦「2021愛你愛伊把愛全聯在一起」活動，以贈送愛心物資的方式取代群聚活動，共同達成協助弱勢學童的目標。 全聯佩樺基金會表示，一份愛心物資箱1000元，裡面的物資除了家庭會用到的米、麵跟油之外，還有美祿及麥片的沖泡包、豆漿保久乳、餅乾、玉米罐頭及鮪魚罐頭等，既考量學生的喜好及營養，也讓家中其他成員可以一起享用。同時，除了贊助物資經費外，也由全聯福利中心台中北屯區區經理劉境堯及13位店經理，一同分裝打包1200箱愛心物資箱，讓全聯的夥伴們一起當企業志工做愛心，把愛從全聯分裝送出去。

陳武華說，全聯佩樺圓夢社會福利基金會及全聯福利中心在得知協會提出這樣的方案後，二話不說全力支持配合，除了協助愛心物資箱物品的挑選、協調物流分配，也特別贊助60萬元，與勝群金屬、精湛建設、龍寶建設及麗明營造等共同主辦這項有意義的活動。 陳武華說，全聯佩樺圓夢社會福利基金會及全聯福利中心贊助的金額，等於是贊助600箱(一半數量)的愛心物資箱，給協會的助學生家庭，真的非常感謝及感恩。

劉境堯表示，這次與協會合作，全員都動起來，為1200箱物質進行包裝作業，深刻體會助人為樂的心情，而學童們是未來社會的棟樑，希望未來能共同傳遞這份善心與愛。

這項活動的聯合主辦單會，還包括Boss金巨翰實業、大山建設、方春生、百事成開發總經理楊玄吉、宏全國際集團、宏亞建設、我家油漆、昇旺國際、明躍國際健康科技、林碧秋、映興電子、春耕不動產經紀、原億昌機械、悟實建築開發、根園建設、翁燕如、陸府生活美學教育基金會、馬珊珊、執行力廣告總監楊鴻鵬、陳秀惠、莊鴻儒建築師事務所、勝眾不動產總經理詹豐澤、富宇建設。以及富旺國際、惠宇營建機構、晶要資訊、華相建設、精銳建設、台中市建築師公會、聚德建設、磐興建設、樹德企業、聯聚建設、駿達聯合會計師事務所、鴻邑建設、豐穀建設、蘇興民。聯合協辦則有正心不動產估價師聯合事務所、古典音樂台、吳姿慧、長美堂廣告、夏利室內裝修設計、陳品竹、富宥廣告黃宇宏、寓國營造、黃寶珠、溫宗良、劉允彰、劉玉英、德寶廚房等。