由廣三崇光國際、日本控股公司組成的第一大國際開發15日與交通部鐵道局完成簽約，取得高鐵台中站新高鐵段69‧70‧71地號事業發展用地經營權，第一大國際董事長原島崇一宣布，將以台中三鐵共構為中心，打造台中新商業中心「超級娛樂購物城」，經營團隊已著手細部規劃，希望可以在2022年年底取得建築執照、2026年完工開幕。
此基地土地面積達4萬8千坪，是台中新光三越11倍大，被鐵道局視為是高鐵沿線最大、最完整的一塊寶地，擁有高鐵、台鐵以及捷運三鐵共構優勢，又鄰近國道一號、三號還有中彰74號快速道路，第一大國際在初期評估就以北至新竹縣市、南到嘉義縣市九縣市750萬人口為主要的服務對象。
廣三SOGO總經理陳光榮指出，經營團隊在2019年12月獲知交通部高鐵局將釋出這塊黃金地招標，即遠赴日本、東南亞、香港考察，構思要打造將媲美杜拜的Dubai Mall、全台、全亞洲最大的百貨購物商城，整個基地將提供購物、文化、藝術、娛樂及餐飲需求，也是全台首座結合百貨購物中心、國際多功能展示場、國際會議中心、A級商辦大樓／共享辦公室、國際五星級酒店、AI商務旅館、百老匯等級電影城、電競IP動漫主題館的超級娛樂購物城。
該計畫聘請國際級商業零售建築設計團隊BENOY(貝諾)、ARUP(奧雅納)，國內CAA竹間聯合建築師事務所一同打造，以山、雲、水三個字為核心創意概念，量體雄壯如山、屋頂飄逸如雲、空間流動如水，呼應大台中地區在山水之間悠遊的特殊地理環境。
陳光榮也說，整體開發計劃預估投資額200億元，可創造年營業額350億，並提供1萬6千個就業機會，他期許以世界級百貨購物中心為目標定位，讓它成為台中的地標、亮點，將引進世界一流的時尚精品大店，生活消費型商品等國內外知名品牌，以及適合全家人同樂的娛樂設施等，共同帶動區域經濟，讓台中崛起、超越亞洲。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。