第一大國際開發取得高鐵台中站黃金地經營權，第一大國際董事長原島崇一與廣三崇光國際總經理陳光榮聯手召開記者會宣布，將以台中三鐵共構為中心，打造台中新商業中心「超級娛樂購物城」。（馮惠宜攝）

第一大國際聘請國際級商業零售建築設計團隊BENOY(貝諾)、ARUP(奧雅納)，國內CAA竹間聯合建築師事務所一同打造規劃「超級娛樂購物城」。（馮惠宜攝）

由廣三崇光國際、日本控股公司組成的第一大國際開發15日與交通部鐵道局完成簽約，取得高鐵台中站新高鐵段69‧70‧71地號事業發展用地經營權，第一大國際董事長原島崇一宣布，將以台中三鐵共構為中心，打造台中新商業中心「超級娛樂購物城」，經營團隊已著手細部規劃，希望可以在2022年年底取得建築執照、2026年完工開幕。

此基地土地面積達4萬8千坪，是台中新光三越11倍大，被鐵道局視為是高鐵沿線最大、最完整的一塊寶地，擁有高鐵、台鐵以及捷運三鐵共構優勢，又鄰近國道一號、三號還有中彰74號快速道路，第一大國際在初期評估就以北至新竹縣市、南到嘉義縣市九縣市750萬人口為主要的服務對象。

廣三SOGO總經理陳光榮指出，經營團隊在2019年12月獲知交通部高鐵局將釋出這塊黃金地招標，即遠赴日本、東南亞、香港考察，構思要打造將媲美杜拜的Dubai Mall、全台、全亞洲最大的百貨購物商城，整個基地將提供購物、文化、藝術、娛樂及餐飲需求，也是全台首座結合百貨購物中心、國際多功能展示場、國際會議中心、A級商辦大樓／共享辦公室、國際五星級酒店、AI商務旅館、百老匯等級電影城、電競IP動漫主題館的超級娛樂購物城。

該計畫聘請國際級商業零售建築設計團隊BENOY(貝諾)、ARUP(奧雅納)，國內CAA竹間聯合建築師事務所一同打造，以山、雲、水三個字為核心創意概念，量體雄壯如山、屋頂飄逸如雲、空間流動如水，呼應大台中地區在山水之間悠遊的特殊地理環境。

陳光榮也說，整體開發計劃預估投資額200億元，可創造年營業額350億，並提供1萬6千個就業機會，他期許以世界級百貨購物中心為目標定位，讓它成為台中的地標、亮點，將引進世界一流的時尚精品大店，生活消費型商品等國內外知名品牌，以及適合全家人同樂的娛樂設施等，共同帶動區域經濟，讓台中崛起、超越亞洲。