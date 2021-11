短影音創作平台TikTok 是繼黑膠唱片、廣播、電視和各種行動裝置後的最新傳播形式,集結三年洞察的〈2021 Kpop TikTok 數據〉。數據發現,防彈少年團(BTS)和「BLACK PINK」坐擁最多粉絲數,而 STAYC 則展現了驚人的粉絲成長。

TikTok 更將平台上新興的流行歌曲分成四大類別,分別是「百聽不厭」(Revisiting Old Favourites)、「粉絲最愛」(Artists We Stan)、「竄紅歌曲」(Breakout Songs)及「韓流熱潮」(From Pop Culture to TikTok)。

BTS(防彈少年團)曾發行日文單曲。(環球音樂提供)

TWICE 於 2018 年推出的單曲〈What is Love?〉在推出一段時日後在 TikTok 社群間重新掀起熱潮,並成為「百聽不厭」中的指標歌曲之一。「粉絲最愛」類別則蒐羅 Kpop 粉絲關注的歌曲,例如 Red Velvet的〈Russian Roulette〉。「竄紅歌曲」則是沒有額外宣傳就在社群中爆紅的話題歌曲,如人氣饒舌歌手 Mommy Son的〈F the World (ft. Wonstein)〉。

人氣女團 Black Pink Lisa的〈MONEY〉則在掀起全球風潮的韓劇〈魷魚遊戲〉爆紅後受到高度關注,並被收進「韓流熱潮」類別。由於〈MONEY〉的歌曲形象呼應了魷魚遊戲的內容,TikTok 用戶開始使用〈MONEY〉進行創作,並在一個月內創作了超過 300 萬支模仿影片。