貝佐斯（Jeff Bezos）10日表示，未來人類將在太空殖民地出生，地球將成為偶爾造訪的渡假勝地。

亞馬遜、航太公司藍源（Blue Origin）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）10日表示，未來人類將在太空殖民地出生，地球將成為偶爾造訪的渡假勝地。

美國財經內幕（Business Insider）網站報導，貝佐斯10日出席華府2021年伊格納修斯論壇（Ignatius Forum）時，描繪他對未來太空殖民地的願景，他說這些漂浮在空中的棲息地將擁有如同地球的氣候及引力，能夠容納多達100萬人，還有「河川、森林及野生動物」。

「經過幾世紀，許多人將在太空出生，那裡會是他們的第一個家」，「他們會在那些殖民地上出生，在那些殖民地上長大，之後他們會造訪地球，就像你們造訪黃石國家公園（Yellowstone National Park）一樣。」

貝佐斯周三說，他相信太空殖民會比在另一顆星球重新開展生命還要好。

「就算你想要將火星地球化，或者做一些非常戲劇性的事情，都可能會非常、非常具有挑戰性。」