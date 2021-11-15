北市士林區中正路、延平北路路口今（15日）早上10點50分發生一起2死嚴重車禍，57歲陳姓婦人騎機車，搭載1歲多蕭姓孫女，與砂石車發生碰撞後，人與機車被捲入車底，祖孫2人當場遭輾斃慘死輪下，檢警已調閱附近監視器畫面，釐清案發經過，並報請檢察官相驗。下午，女童的爸爸、姑姑到二殯相驗，見女童以及母親的最後一面，原本帶了衣物要讓2名死者替換，但因遺體殘缺無法穿上，最後只能勉強蓋上，悲戚氣氛讓人看了鼻酸。

嬤載1歲孫女雙雙慘死砂石車輪下。

事故發生時，肇事砂石車沿著中正路西向東方向，陳姓婦人則騎乘機車，搭載孫女從三重行經重陽橋機車引道往士林方向，兩車為同一方向行駛，機車疑變換車道不慎，從大貨車右側超車，遭大貨車正面撞擊，祖孫2人當場卡在砂石車車底，當場沒有生命跡象。

據了解，這起事故由於撞擊力道猛烈，祖孫2人屍塊散落一地、屍骨分離，警方一度無法確認死亡小孩的性別與年紀，因陳婦的機車上留有食材，疑似上午帶孫女外出買菜遇上死劫。

檢方15日下午前往殯儀館進行相驗，女童的父親、姑姑帶著2名死者的衣物到場，原本要為死者更換衣物，但因遺體有肢體殘缺，最後只能勉強將衣物蓋在遺體上，現場瀰漫著一股悲戚氣氛，讓人看了不禁鼻酸。警方目前仍在釐清事故原因與肇事責任。