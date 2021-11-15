新北市三峽區公所近期規畫茶識體驗小旅行，將品茗、登山結合，帶著民眾遊歷三峽五景美名之一的鳶山，欣賞大台北景景緻，並首次與大寮茶文館合作，介紹茶道文化及品茶方法，明日開放報名。（三峽區公所提供）

疫情趨緩不少民眾都已迫不及待，盼搶先出遊。新北市三峽區公所近期規畫茶識體驗小旅行，將品茗、登山結合，帶著民眾遊歷三峽五景美名之一的鳶山，欣賞大台北景景緻，並首次與大寮茶文館合作，介紹茶道文化及品茶方法，明日開放報名。

新北市府近年積極推廣「微笑山線」，將樹林、鶯歌、三峽等地區登山步道串聯，邀請親子家庭利用假期搭乘大眾運輸，響應減碳、環保旅遊。三峽區公所表示，這次活動以三峽知名登山點-鳶山為主，鳶山步道登山口臨近三峽老街，屬於都會型的登山步道，非常適合平日造訪，山頂上的台灣光復紀念鐘也別具歷史意義，雖然鳶山海拔僅有300公尺，但民眾登山後便可飽覽整個大台北的景觀，另外，鳶山步道盡頭有一處處巨大的彩色岩壁，也是觀光旅遊不可錯過的新秘境。

除了登山賞美景外，區公所也與前身為「日本三井合名會社」的大寮茶文館合作，館內原先是大寮茶場日本場長的宿舍，保留日式傳統木造建築的風采，館內也展示許多關於茶場的舊文物，給遊客一個悠閒的人文品茶空間，同時是網美打卡的好景點。

三峽區長周晉平表示，三峽山林資源豐富，有多條知名、具生態特色的步道；同時三峽在地特有的「青心柑仔」茶樹品種，也孕育了特有的碧螺春與蜜香紅茶，碧螺春的綠豆香及蜜香紅茶的熟果香，相當受年輕人歡迎。這次特別將爬山與品茶體驗結合推出遊程，宣傳微笑山線品牌及三峽在地特色茶品，由於網路報名名額僅有30名，民眾需把握機會報名，詳細資訊可至三峽區公所網站（https：／／reurl.cc／gzp024 ）查詢。